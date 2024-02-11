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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги відбудеться протистояння на Вілла Парк, де бірмінгемська Астон Вілла прийматиме Манчестер Юнайтед.

"Леви" йдуть п’ятими з 46 очками в активі, тоді як "Червоні дияволи" йдуть одразу позаду них із кінця з 38 заліковими балами.

Матч першого кола завершився поразкою Астон Вілли на чужому стадіоні — 2:3.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як успіх підопічних Еріка тен Гага оцінюється показником 3.20.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.90.

Тож на що ставити?

Обидві команди багато забивають та багато пропускають, тож так, напевно, буде й цього разу. Ризикнемо і поставимо на те, що Обидві заб’ють знову з коефіцієнтом — 1.47.

Також пропонуємо цікаву ставку на результативність Юнайтед більшу після перерви, аніж до із показником 2.50.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що господарі переможуть за кількістю кутових. Ставка на цю подію — 1.50.

Матч Астон Вілла — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 11 лютого, о 18:30 за київським часом.