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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Черговий насичений футбольний тиждень, бо ще й повертається УПЛ. Але нас, у першу чергу, цікавитимуть єврокубкові дуелі посеред робочих буднів, а вже на вихідних у Англії відбудеться дуже цікавий матч, за підсумком якого може з’явитись новий лідер у чемпіонських перегонах.

Інтер — Атлетіко

Вівторок, 20 лютого, 22:00. Стадіо Джузеппе Меацца (Мілан, Інтер)

Півфіналіст минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів непогано подолав груповий етап цього сезону, але значно впевненіші здобутки в Інтера відбуваються саме на внутрішній арені. Що буде в єврокубках — тут фанати радше перебувають в обережному передчутті, бо очікувати можна будь-чого.

Тим паче — проти такого суперника. Якщо Дієго Сімеоне зарядить своїх підопічних, то буде шалений бій. Але може статись і так, що за два матчі команди на двох заб’ють один м’яч і розійдуться. Усе можливо. Напевно, найбільш інтригуюча пара саме перед стартом першої зустрічі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,79, імовірність нічиєї оцінюється в 3,57, а успіх Атлетіко — у 5,03.

Наполі — Барселона

Середа, 21 лютого, 22:00. Стадіо Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Теж цікава пара, але з більш очевидною перевагою однієї із сторін. Вальтер Маццаррі перебуває за крок від звільнення, бо з ним команда демонструє навіть гірші результати, аніж під час старту під орудою Руді Гарсії. Власне, попереду найважливіший іспит для Наполі в його поточному стані, яким би поганим він не був.

Якщо в першій грі не забезпечити перевагу, то потім на полі каталонської Барселони можна й не особливо розраховувати на успіх. Хоча, команда Хаві нині, хоча й не програє вже чотири матчі поспіль, але з позиції домінування над суперниками не грала вже дуже давно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Наполі. Коефіцієнт на перемогу команди Вальтера Маццарі становить 2,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,56, а успіх Барселони — у 2,67. Марсель — Шахтар (перший матч – 2:2)

Четвер, 22 лютого, 22:00. Велодром (Марсель, Франція)

Дженнаро Гаттузо звільнено з посади головного тренера Марселя. Про це всі будуть говорити найближчими днями, а також про те, кого призначать замість нього. І вже третьою чергою буде стояти питання матчу-відповіді проти Шахтаря, бо вся дуель за підсумком першої гри фактично скотилась до вирішального двобою на легендарному Велодромі.

І якщо б Гаттузо місцеві фанати навряд чи б так палко підтримували, то його наступника будуть дуже охоче. Це створює проблеми для Шахтаря, у якого й без того вилетів через дискваліфікацію Бондар, тоді як офіційних матчів поміж двома іграми єврокубків було нізвідки взяти. Але команда Пушича вміє дивувати, і якщо вже не поплила після подвійної спроби суперників виходити вперед за рахунком, то й найголоснішої арени Франції має не злякатись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Марсель. Коефіцієнт на перемогу французької команди становить 1,74, імовірність нічиєї оцінюється в 3,92, а успіх Шахтаря — у 4,70. Арсенал — Ньюкасл

Субота, 24 лютого, 22:00. Емірейтс Стедіум (Лондон, Англія)

Лондонський Арсенал мчить у черговій спробі здобути титул чемпіонів Англії, але в конкуренції з Ліверпулем, поки що, перебуває на другій сходинці. Однак команда Мікеля Артети все одно перебуває в такій формі, що фанати дивляться в майбутнє доволі оптимістично. Чи зіпсує їм настрій дуель проти Порту в Лізі чемпіонів?





Залежить від самих "драконів". У чемпіонаті ж наступним суперником Арсенала буде Ньюкасл, і тут уже як піде в "сорок" гра, так воно й буде. У першому колі вони перемогли (1:0), а під час минулого матчу на Емірейтс не програли (0:0), тож певний досвід є. Очевидно тільки одне — проти команди Гау "канонірам" останнім часом важкувато, та чи буде важко саме проти нинішнього Ньюкасла?