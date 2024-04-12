Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У суботу, 13 квітня, Атлетіко прийматиме Жирону у рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги-2023/24.

За версією букмекерів, Атлетіко — фаворит майбутньої зустрічі: можлива перемога мадридців оцінюється показником 1.99, тоді як потенційна звитяга каталонців — коефіцієнтом 3.90.

Показник 3.80 пропонується букмекерами на нічийний результат поєдинку.

У першому колі Жирона святкувала звитягу з рахунком 4:3.

Тож на що ставити?

Колектив Дієго Сімеоне є одним із найкращих за грою вдома, тоді як Жирона програла вже чотири поспіль виїзних матчі. Пропонуємо розглянути варіант "Азіатська фора Атлетіко -0.75" із коефіцієнтом 2.19.

Непоганим варіантом також є "Перемога Атлетіко з тоталом менше 4.5", що оцінюється показником 2.50.

У першому колі хет-триком за "матрацників" відзначився Альваро Мората. Коефіцієнт на його гол у завтрашньому поєдинку — 2.30