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Жирона - Атлетіко, Getty Images
12 квітня 2024, 23:11
У суботу, 13 квітня, Атлетіко прийматиме Жирону у рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги-2023/24.
За версією букмекерів, Атлетіко — фаворит майбутньої зустрічі: можлива перемога мадридців оцінюється показником 1.99, тоді як потенційна звитяга каталонців — коефіцієнтом 3.90.
Показник 3.80 пропонується букмекерами на нічийний результат поєдинку.
У першому колі Жирона святкувала звитягу з рахунком 4:3.
Тож на що ставити?
Колектив Дієго Сімеоне є одним із найкращих за грою вдома, тоді як Жирона програла вже чотири поспіль виїзних матчі. Пропонуємо розглянути варіант "Азіатська фора Атлетіко -0.75" із коефіцієнтом 2.19.
Непоганим варіантом також є "Перемога Атлетіко з тоталом менше 4.5", що оцінюється показником 2.50.
У першому колі хет-триком за "матрацників" відзначився Альваро Мората. Коефіцієнт на його гол у завтрашньому поєдинку — 2.30