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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На третьому тижні червня ми з головою зануримось у атмосферу групового етапу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині й нарешті побачимо аж два матчі за участі збірної України на турнірі, у якому кожен день можна спостерігати за чимось цікавим.

Румунія — Україна

Понеділок, 17 червня, 16:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Україна)

Ось і настав урочистий момент початку виступів на Євро-2024 для нашої національної команди. Хтось вважає першого суперника, збірної Румунії, дуже вдалим збігом за календарем, але ми точно можемо сказати, що географічні сусіди здатні здивувати. Збрехати не дадуть швейцарці, які примудрились фінішувати другими позаду колективу Едуарда Йорданеску в кваліфікації в групі, яка "наті" теж здавалась доволі простою. Не повторити помилок інших і самим своїх не наробити — до цього прагнутиме команда Сергія Реброва.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,93, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Румунії — у 4,42.

Данія — Англія

Четвер, 20 червня, 19:00. Стадіон Дойче-Банк-Парк (Франкфурт, Німеччина)

Перший матч на турнірі показав — Англія достатньо сильна для того, аби обіграти ту ж Сербію (1:0), але недостатньо сильна для того, аби цією своєю силою користуватись на повну. Результат тяжіє над "трьома левами" й вони від цього грають явно не так, як самі того бажають. У підсумку, Гарета Саутгейта знову критикують, хоча його колектив стартував із перемоги над, напевно, головним конкурентом у групі. А ось Данія, хоча й провела непоганий перший тайм проти Словенії, свого так і не здобула (1:1), тож життя собі значно ускладнила.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Данії — у 5,94.

Іспанія — Італія

Четвер, 20 червня, 22:00. Стадіон Фельтінс Арена (Гельзенкірхен, Німеччина)

Іспанія розпочала турнір із дуже впевненої перемоги над Хорватію (3:0), рахунок у грі проти якої став відвертою несподіванкою. Італія теж перемогла Албанію (2:1), але ми всі бачили різницю поміж контекстами цих двох протистоянь. А тепер на нас чекатиме римейк київського фіналу Євро-2012, за який і досі дуже болить у "Скуадри Адзурри". Однак зараз вона — чинний володар трофею й хоче бути лідером свого квартету. А цей статус, як відомо, треба підтверджувати на полі. Та чи зможе команда Лучано Спаллетті зупинити цю потужну Іспанію?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 2,17, імовірність нічиєї оцінюється в 3,26, а успіх Італії — у 3,82.

Словаччина — Україна

П’ятниця, 21 червня, 16:00. Стадіон Меркур-Шпіль-Арена (Дюссельдорф, Німеччина)

Ніхто не може передбачити, як Україна проведе перший матч проти Румунії, хоча всі й бажають нашій команді виключно перемоги. І тим паче ніхто й гадки не має, чи здатна Словаччина нав’язати боротьбу потужній Бельгії, що й має стати мірилом подальших перспектив у боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці. Але перед вихідними ми гратимемо проти ще одних географічних сусідів дуже важливий матч, у якому теж маємо здобувати перемогу й уже потім заглядати в бік дуелі проти "Червоних дияволів". Інакше ніяк.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2,07, імовірність нічиєї оцінюється в 3,32, а успіх Словаччини — у 3,68.

Нідерланди — Франція

П’ятниця, 21 червня, 22:00. Стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

Знову ця пара команд зустрінеться разом, що було зрозуміло ще за підсумками жеребкування фінальної частини. У Нідерландів погані згадки про дуелі проти Франції, бо у відбірковому раунді вони так і не змогли здобути жодного балу від цих матчів. Ще й розгром на виїзді 0:4 всі пам’ятають і точно пригадають команді Рональда Кумана. А тим часом "помаранчеві" не надто впевнено стартували на Євро й мали купу проблем у грі проти Польщі (2:1). Чи є це тим самим тривожним дзвіночком? Франція свою гру проти Австрії ще не встигла провести, але й там має бути цікаво.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 1,95, імовірність нічиєї оцінюється в 3,49, а успіх Нідерландів — у 3,85.