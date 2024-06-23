Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 23 червня, збірна Швейцарії зустрінеться зі збірною Німеччини у рамках 3 туру групового етапу Євро-2024. Стартовий свисток на Франкфурт Арені пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, німці, очікувано, є фаворитами цього протистояння з коефіцієнтом 1.74 на їхню перемогу, тоді як шанси на звитягу швейцарців оцінюються показником 5.30. На нічию пропонується коефіцієнт 3.75.

Тож на що ставити?

Варто розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2.5" із показником 2.53.

Очікується, що нападник німців Ніклас Фюллькруг може зіграти з перших хвилин. Коефіцієнт на взяття воріт ним становить 3.00.

Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 2-3", на який пропонується показник 1.84.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Швейцарія — Німеччина на нашому сайті.