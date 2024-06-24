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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі третього туру Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Албанії та Іспанії — представниками квартету B.

Поєдинок відбудеться 24 червня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його шведський арбітр Гленн Нюберг. Початок — о 22:00.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є іспанці. Так, на перемогу збірної Іспанії пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Албанії оцінюється показником 7,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,5.

Передматчеві дані аналітичного статистичного порталу Opta наступні: переможний результат Іспанії — 61,5%, а Албанії — 16,7%.

Орієнтовні склади

Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмаїлі, Джимсіті, Мітадж — Рамадані, Абраші, Аслані, Байрамі, Лачі — Броя.

Іспанія: Рая — Навас, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Меріно, Субіменді, Ольмо — Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

Турнірна таблиця