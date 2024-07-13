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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Іспанією та Англією.

Поєдинок відбудеться 14 липня на Олімпіаштадіоні (Берлін). Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

Сподіваємось на яскраву гру. Але вона навряд чи буде результативною. То ж ставимо на "тотал голів менше 2.5" з коефіцієнтом 1.52.

Ніко Вільямс та Ламін Ямал запалюють на цьому Євро, тож спробуємо поставити на гол одного з них. Ямал — 4.30, Вільямс — 5.00.

Ще один імовірний сценарій — Англія буде атакувати в першому таймі й переможе за кількістю кутових, на що пропонується показник 1.47.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Англія на нашому сайті.