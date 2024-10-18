Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на переможця елітного дивізіону чемпіонату України.

Український футбол повернувся після міжнародної паузи, а значить, боротьба за золоті нагороди триває! Наразі в турнірній таблиці лідирує Динамо з 22 очками, але Полісся та Олександрія відстають лише на 2 бали. Чинний чемпіон України Шахтар розгубив залікові пункти на старті сезону й вже відстає від киян на 6 очок.

Експерти вважають, що фаворитом в боротьбі за титул є Динамо — поставити на киян можна з коефіцієнтом 1,6. Слідом йде Шахтар, шанси якого оцінюються показником 2,3.

Якщо ж ви вірите, що країна отримає нового чемпіона, то можете поставити на Полісся - коефіцієнт 10, або на Олександрію з показником 50.

Золоті медалі для Кривбасу оцінюються коефіцієнтом 300, тоді як переможна ставка на чемпіонство Руху примножить ваші гроші у 400 разів.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно чемпіона України.