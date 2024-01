Лівий захисник Матіас Вінья залишив Рому і приєднався до Фламенгу, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт 26-річного уругвайця з Фламенгу розраховано до кінця 2028 року. За даними transfermarkt, Рома отримала за нього трохи більше 8 мільйонів євро.

Matias Viña é do Mengão! O uruguaio assinou com o Flamengo até Dezembro de 2028. Sorte e muitas conquistas com o Manto Sagrado! 🔴⚫️🇺🇾 #VinaVeio pic.twitter.com/721omDplpd