Бразилия

Гравець повернувся до бразильської Серії А.

Лівий захисник Матіас Вінья залишив Рому і приєднався до Фламенгу, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт 26-річного уругвайця з Фламенгу розраховано до кінця 2028 року. За даними transfermarkt, Рома отримала за нього трохи більше 8 мільйонів євро.

Matias Viña é do Mengão! O uruguaio assinou com o Flamengo até Dezembro de 2028. Sorte e muitas conquistas com o Manto Sagrado! 🔴⚫️🇺🇾 #VinaVeio pic.twitter.com/721omDplpd — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2024

Першу половину поточного сезону Вінья провів у Сассуоло на правах оренди. Протягом цього часу він встиг взяти участь у 16 матчах клубу у всіх турнірах, відзначившись 3 асистами. Зараз він продовжує відновлюватися після травми.

Нагадаємо, що до Роми захисник приєднався влітку 2021 року. Тоді "вовки" віддали за нього Палмейрасу 13 млн. На рахунку уругвайця 2 асисти у 44 матчах за Рому у всіх турнірах.