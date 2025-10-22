Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

Леверкузенський Баєр у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав розгрому від французького Парі Сен-Жермен на власному полі (2:7).

Команда Луїса Енріке почала гру з власного швидкого гола, але вже на 37 хвилині залишилась у меншості через вилучення Ілля Забарного, який до того ж привіз два пенальті, один з яких суперникам таки вдалось реалізувати.

Утім, незважаючи на це, ПСЖ видав фантастичне завершення першого тайму з трьома додатковими голами, і після перерви довершив власну перевагу, тож ще один м’яч у відповідь від суперників нічого не вирішував. Тим паче, що наприкінці гри гості забили ще двічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — ПСЖ у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — ПСЖ 2:7

Голи: Гарсія, 38 (пен), 54 — Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Феррейра, 90.

На 25 хвилині Грімальдо (Баєр) не реалізував пенальти (стійка).

Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде, Тапсоба — Артур, Фернандес (Менса, 81), Гарсія, Грімальдо — Ечеверрі (Маза, 46), Поку (Бен Сегір, 63) — Кофане (Белосян, 52).

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Нджанту Мбіча, 76), Феррейра, Дуе (Ернандес, 46) — Кварацхелія (Кан Ін, 63), Маюлю (Дембеле, 63), Барколя (Мбає, 72).

Попередження: Ечеверрі, Тапсоба — Забарний.

Вилучення: Андріх, 33 — Забарний, 37.