Інше

Команда Луїса Енріке не зазнала проблем проти "фармацептів", незважаючи на вилучення від українського захисника.

ПСЖ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях розгромив леверкузенський Баєр із рахунком 5:2.

Вже на сьомій хвилині команда Луїса Енріке вийшла вперед завдяки голу Вільяма Пачо після розіграшу кутового.

Потім на 24 хвилині український захисник Ілля Забарний у боротьбі із суперником упав на м'яч і арбітр вказав на позначку, показавши українцю гірчичник. Однак Алехандро Грімальдо реалізувати пенальті не зміг, пробивши у стійку.

Через шість хвилин Роберт Андріх у центрі поля ліктем зарядив в обличчя супернику і отримав вилучення, але через п'ять хвилин склади зрівнялися - Забарний отримав червону картку за затримку Крістіана Кофане у своєму штрафному — пенальті реалізував Алейш Гарсія.

Однак ще до перерви паризька команда забезпечила собі солідну перевагу у три м'ячі — авторами голів стали Хвіча Кварацхелія та Дезіре Дуе, який оформив дубль.

На початку другого тайму Алейш Гарсія скористався передачею Грімальдо і класно пробив по воротах, забивши другий м'яч у ворота ПСЖ, який через 12 хвилин відповів точним ударом Усмана Дембеле.

Остаточну крапку у матчі поставив Вітінья Феррейра на 90 хвилині.

Для ПСЖ це була третя перемога поспіль і парижани йдуть першими в турнірній таблиці ЛЧ, а Баєр лише два бали за дві минулі нічиї.

Баєр Леверкузен — ПСЖ 2:7

Голи: Гарсія, 38 (пен), 54 - Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Феррейра, 90.

Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде, Тапсоба — Артур, Фернандес (Менса, 81), Гарсія, Грімальдо — Ечеверрі (Маза, 46), Поку (Бен Сегір, 63) — Кофане (Белосян, 52).

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Нджанту Мбіча, 76), Феррейра, Дуе (Ернандес, 46) — Кварацхелія (Кан Ін, 63), Маюлю (Дембеле, 63), Барколя (Мбає, 72).

Попередження: Ечеверрі, Тапсоба — Забарний.

Вилучення: Андріх, 33 — Забарний, 37.

На 25 хвилині Грімальдо (Баєр) не реалізував пенальти (стійка).