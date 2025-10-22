Ліга чемпіонів

Наставник ПСЖ прокоментував нищівну перемогу своєї команди у Лізі чемпіонів.

Луїс Енріке не приховував свого задоволення після того, як його команда здобула видовищну перемогу над Баєр Леверкузен у матчі Ліги чемпіонів.

Незважаючи на остаточний рахунок, іспанський фахівець назвав гру "трохи дивною", посилаючись на обопільні вилучення, які змусили обидві команди догравати матч у форматах 10 на 10. Проте, за його словами, це не применшує заслуг парижан.

​"Це приємно бачити, як команда отримує таке задоволення від гри", — заявив Енріке в післяматчевому коментарі для L'Équipe. "Ми провели дуже хороший матч і повністю заслужили на цю перемогу".

Крім того, тренер відзначив важливість повернення гравців після травм. Усман Дембеле тріумфально повернувся на поле, відзначившись забитим голом. Енріке особливо похвалив його взаємодію з Бредлі Баркола, який віддав асист:

"Приємно бачити такий зв'язок між гравцями". ​"Ми пишаємося цією командою", — підсумував Енріке, підтвердивши високі амбіції клубу. "Ми повинні продовжувати в тому ж дусі"

