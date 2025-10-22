Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та англійський Ліверпуль.

Франкфуртський Айнтрахт та англійський Ліверпуль зіграють на Дойче-банк-парк у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Діно Топмеллер, після нічиєї проти Фрайбурга (2:2), залучив до стартового складу Цеттерера в рамці воріт, тоді як Гетце гратиме в опорній зоні, а Кнауфф розташується на правому фланзі атаки, яку очолить Баоя.

Арне Слот, на тлі поразки від Манчестер Юнайтед (1:2), використав із перших хвилин Фрімпонга та Робертсона на флангах оборони, тоді як Джонс гратиме в центрі поля, а Екітіке розташується праворуч в атаці.

Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Аменда, Кох, Теате — Гетце, Ларссон — Кнауфф, Доан, Браун — Баоя.

Запасні: Граль, Сантос, Шаїбі, Буркгардт, Шкірі, Ваї, Дауд, Чендлер, Бута, Батшуаї, Коллінс, Узун.



Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Вірц — Екітіке, Ісак, Гакпо.

Запасні: Вудмен, Місьцюр, Гомес, Ендо, Керкез, Мак Аллістер, Салах, Бредлі, К’єза, Нгумоа.



Гра Айнтрахт Ф — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.