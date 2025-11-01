Ліга чемпіонів

Чилійська компанія MatchVision подала до суду, вимагаючи 20 мільйонів євро компенсації.

Чилійська спортивна консалтингова компанія MatchVision звинуватила УЄФА у незаконному використанні формату проведення єврокубкових турнірів. Про це повідомляє The Athletic.

З сезону-2024/25 УЄФА змінила систему проведення Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, замінивши груповий етап на етап ліги за швейцарською системою. Кількість учасників турнірів також збільшили з 32 до 36.

У MatchVision стверджують, що саме їхній консультант Леандро Шара розробив цю модель ще у 2006 році й неодноразово пропонував її УЄФА. Ба більше, за словами компанії, ФІФА офіційно визнала систему інтелектуальною власністю MatchVision.

Справу подали до суду в Іспанії у квітні, а згодом її передали до суду в Лозанні. Сума позову становить 20 мільйонів євро, ще 200 тисяч Шара вимагає як особисту компенсацію.

Крім того, компанія просить визнати Шару автором формату та зазначати його ім’я при проведенні єврокубків.

"Це незаконне привласнення інтелектуальної власності, оприлюднене під час офіційного жеребкування в серпні 2024 року, змушує нас вжити заходів", — заявив Шара.

В УЄФА вже відреагували на позов, назвавши звинувачення безпідставними: "Претензії MatchVision є в кращому разі безпідставними і є лише черговим пунктом у списку подібних дій. УЄФА буде захищати свою позицію, хоча це навряд чи буде складним завданням".