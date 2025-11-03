Ліга чемпіонів

На нас очікує видовище.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні матчу 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мюнхенською Баварією. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Щоб дізнатися, яка команда найкраща у Європі, потрібно дочекатися кінця сезону. Подивимося, скільки трофеїв зрештою завоюємо. Зараз Баварія дуже сильна – як і завжди. Ми розуміємо, наскільки складним буде матч, але ми готові.

Це буде захоплюючий матч. Обидві команди намагатимуться діяти за схожими принципами та створювати схожі ігрові ситуації. Перемогти у 15 матчах поспіль — це вражаюче, але завтра вони гратимуть на Парк-де-Пренс, з нашими вболівальниками. З такою атмосферою, ми впевнені, що зможемо впоратися із тиском суперника.

Нам важливо перемогти завтра не лише заради трьох очок, а й тому, що у нас був найскладніший жереб у Лізі чемпіонів. Тому коли ми граємо вдома, важливо використати атмосферу, створену нашими вболівальниками, щоб спробувати виграти матч.

Дембеле в порядку. За останні тижні він провів всі тренування, зіграв у двох попередніх матчах та набрав форму. Завтра він, звичайно, вийде на поле – не знаю, на скільки хвилин, але він готовий конкурувати", — заявив Енріке.

Матч між ПСЖ та Баварією відбудеться 4-го листопада, о 22:00 за київським часом.