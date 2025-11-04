Ліга чемпіонів

Наполі налаштований боротися за Лігу чемпіонів, незважаючи на кадрові проблеми та критику.

Тренер Наполі Антоніо Конте провів прес-конференцію перед четвертим туром Ліги чемпіонів, де його команда зустрінеться з Айнтрахтом з Франкфурта.

"Ми спробуємо перемогти завтра. Нам протистоїть хороша команда, але ми плануємо викластися на повну, щоб перемогти", – заявив Конте.

Він також прокоментував критику, яка супроводжує команду з початку сезону:



"Ми чуємо багато критики з початку нового сезону, і все ж ми очолюємо турнірну таблицю Серії А, а це означає, що ми робимо щось правильно. Люди часто не помічають кількості травмованих гравців, яких ми вже маємо, і все ж ми все ще боремося за перше місце, незважаючи на перешкоди".

Конте підкреслив важливість перемог і адаптації складу:



"Наше завдання — зрозуміти, як ми можемо перемагати від матчу до матчу. Це також включає в себе використання альтернатив у нашій тактиці та гравцях. У нас є нові гравці, які допомагають нам і які будуть важливими в сезоні. Звикання до ротації складу має бути ключовою характеристикою для нас, щоб отримати максимум від кожного змагання".

Щодо майбутньої гри в Лізі чемпіонів, Конте сказав:



"Якщо ми переможемо завтра, то зможемо піднятися в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що нам протистоїть сильний суперник, але на цьому рівні всі команди хороші. Але ми амбітні та маємо належну якість, щоб також змагатися на європейській арені".

На завершення прес-конференції Конте звернувся до вболівальників:



"Я прошу неаполітанський народ завжди підтримувати нас, бо ми — міцна команда, і єдність мети також необхідна для того, щоб протистояти зовнішній критиці. Ми повинні бути єдиними, бо разом ми ще сильніші".

Поєдинок Наполі — Айнтрахт відбудеться у вівторок, 4 листопада о 19:45.