Ліга чемпіонів

Тренер Реала розповів про підготовку до матчу, історичний контекст і роль досвідчених футболістів.

За день до гри четвертого туру Ліги чемпіонів на Енфілді тренер Реала Хабі Алонсо поспілкувався з медіа і поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з Ліверпулем.

"Це великий матч, класика європейського футболу як з точки зору історії, так і сьогодення. Це матч, який люблять дивитися вболівальники, і ми з Трентом маємо тут свою історію, і завжди приємно повертатися в місце, яке тебе так любило. Ми виконаємо свою роботу, а саме добре виступимо та досягнемо гарного результату", — зазначив Алонсо.

Тренер підкреслив важливість психологічної підготовки та досвіду гравців:



"Багато хто нещодавно відчув на собі атмосферу на Енфілді як у гіршому, так і в кращому вигляді. Бувають моменти в іграх, коли здається, що стадіон реве, і для суперників це створює позитивну енергію, але у нас є гравці з великим досвідом, і в напруженій атмосфері вони добре реагують і більш мотивовані. Я дуже вірю в них. Саме гравці на полі керують грою, а я лише на лаві запасних".

Про тактичні нюанси та підготовку до матчу Алонсо сказав:



"Ми також тренувалися на власній базі у Вальдебебасі, щоб краще контролювати обстановку. Якщо робити це на Енфілді, ми дали б суперникам підказки. Це не через підозри чи змову — просто стратегічно правильний підхід".

Щодо ключових гравців мадридців:



"Трент готовий грати після травми, він має чудові якості. Це новий етап для нього як на спортивному, так і на особистому рівні, і ми маємо підтримати його, бо він винятковий футболіст. Що стосується пенальті, завтра першим у списку буде Кіліан. Також у нас є інші виконавці штрафних ударів, залежно від ситуації".

Алонсо згадав і власну історію в Ліверпулі:



"Це дуже вплинуло на мене. Я провів п’ять років з Рафою Бенітесом, багато чого навчився про футбол на найвищому рівні. Мій досвід гравця допомагає мені зараз як тренеру. Пам’ятаю, як у фіналі Ліги чемпіонів мені довелося виконувати пенальті після Джеррарда — це змінило мою історію та історію клубу".

Щодо новачків Реала та адаптації Віртца:



"У нього особливі якості та особлива особистість. Це велика зміна — прийти до Прем'єр-ліги, але він конкурентоспроможний і вже починає демонструвати свій клас".

Алонсо також торкнувся теми роботи з резервним складом та оцінок гравців:



"Я не ставлю собі оцінок щодня. В кінці сезону бачимо, хто як прогресував. Альваро Арбелоа чудово працює".

Матч Ліверпуль — Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 4 листопада о 22:00.