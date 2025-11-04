Ліга чемпіонів

Тренер розповів про сильні сторони ПСЖ, ключових гравців і стратегію мюнхенців.

У вівторок, 4 листопада, відбудеться матч четвертого туру Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться французький ПСЖ та німецька Баварія. Головний тренер мюнхенської команди Венсан Компані поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку.

"Як перемогти ПСЖ? Не знаю! Ми маємо вірити, адже граємо проти чемпіонів Європи, які завжди є фаворитами", — сказав тренер.

Компані підкреслив, що головна сила ПСЖ — командна робота, а не індивідуальні зірки:



"У ПСЖ завжди були гравці світового класу, але їхня сила – у командній роботі, і саме це робить матч цікавим".

Говорячи про ключових гравців суперника, тренер відзначив Нуну Мендеша та інших зірок:



"Мендеш чудово грає на відкритому майданчику, і такі матчі тільки покращують його гру. У нас теж є свої сильні сторони — наші гравці можуть протистояти подібним викликам".

Очікуваний характер гри Компані описав як рівний і напружений:



"Якщо всі будуть у формі, нас чекає цікавий матч Ліги чемпіонів. Минулого сезону ми вже грали з ПСЖ: один раз виграли, один раз програли, але рахунок міг бути й іншим".

Тренер також прокоментував прогрес суперника та роботу Луїса Енріке:



"ПСЖ – клуб з революційною ідеєю. Луїс Енріке зумів розвинути клуб і молодих гравців, і це вражає. Навіть ті, кого він привів, стануть ще сильнішими за кілька років".

Що стосується захисту Баварії, Компані виділив Дайота Упамекано:



"Я не люблю порівнювати гравців, бо завжди вважаю своїх кращими. Але Упа — ключовий гравець для нашої команди, він прогресує і серйозно ставиться до своєї ролі лідера".

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться у вівторок, 4 листопада о 22:00.