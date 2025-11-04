Ліга чемпіонів

Півзахисник Наполі наголосив на важливості висновків.

Маттео Політано назвав розгром від ПСВ (6:2) у попередньому турі Ліги чемпіонів корисним уроком для команди.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур. Анонс матчів першого ігрового дня

"Ця гра мала стати попередженням. Хоч це болісна поразка, ми маємо витягти з неї уроки, щоб зрозуміти складність турніру й відповідати його рівню", — цитує слова форварда прес-служба УЄФА.

Сьогодні, 4 листопада, неаполітанці приймуть Айнтрахт. Обидві команди — сусіди в нижній частині турнірної таблиці після трьох турів.

Раніше тренер Антоніо Конте заявив, що перемога над Айнтрахтом поверне Наполі на переможну хвилю в Лізі чемпіонів.