Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бельгійський Юніон на власному полі (3:1).

Команда Дієго Сімеоне посеред першого тайму втратила одного з центральний захисників, Робена Ле Нормана, через травму, проте зуміла забити незадовго до перерви, чим покращила собі настрій.

Друга половина матчу вже проходила за перевагою "матрацників" і під завісу гри вони швидко почали нарощувати перевагу на табло, на що суперники встигли відповісти лише одного разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Юніон Сент-Жилуаз у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Юніон Сент-Жилуаз 3:1

Голи: Альварес, 39, Галлагер, 73, Льоренте, 90+6 — Сайкс, 80

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Ле Норман (Марія Хіменес, 26), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Льоренте, 88), Барріос, Коке (Альмада, 62), Баена (Галлагер, 62) — Альварес, Грізманн (Серлот, 60)

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Зорган, Ван Де Перре, Схоофс — Н'янг, Родрігес (Гігер, 74), -

Попередження: Моліна — Н'янг, Аллістер