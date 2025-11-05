Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.
Буде/Глімт — Монако, Getty Images
05 листопада 2025, 12:37
Французький Монако у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв норвезький Буде/Глімт на полі суперників (1:0).
Рівний перший тайм "монегаски" зуміли схилити на власну користь м’ячем перед перерву, після чого віддали ініціативу в другому таймі й відбивались.
"Жовто-чорні" мали суттєву перевагу на м’ячі й за створеними моментами, але фактор власного поля так і не використали.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Монако у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Буде/Глімт — Монако 0:1
Гол: Балогун, 43
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Мое, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Дідрік Бломберг, 73) — Аукленн, Гег (Гелмерсен, 73), Гауге
Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Тезе, Головін, Кулібалі, Уаттара — Акліуш (Бірет, 72), Мінаміно (Кабраль, 63) — Балогун
Попередження: Уаттара
Вилучення: Гуннерсен, 81