Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Французький Монако у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв норвезький Буде/Глімт на полі суперників (1:0).

Рівний перший тайм "монегаски" зуміли схилити на власну користь м’ячем перед перерву, після чого віддали ініціативу в другому таймі й відбивались.

"Жовто-чорні" мали суттєву перевагу на м’ячі й за створеними моментами, але фактор власного поля так і не використали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Монако у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Буде/Глімт — Монако 0:1

Гол: Балогун, 43

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Мое, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Дідрік Бломберг, 73) — Аукленн, Гег (Гелмерсен, 73), Гауге

Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Тезе, Головін, Кулібалі, Уаттара — Акліуш (Бірет, 72), Мінаміно (Кабраль, 63) — Балогун

Попередження: Уаттара

Вилучення: Гуннерсен, 81