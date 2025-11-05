Ліга чемпіонів

Тренер Бенфіки налаштований на перемогу над Баєром.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився думками напередодні матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти Баєра, який відбудеться 5 листопада о 22:00.

Бенфіка — Баєр Леверкузен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Ми боремося в таблиці, і вони теж. Це важлива гра для нас. Якщо ми її не виграємо, все стане набагато складніше. Ми добре відреагували на поразку від Ньюкасла — виграли три гри поспіль, граючи добре, забиваючи й не пропускаючи", — цитує слова тренера офіційний сайт клубу.

Моурінью закликав уболівальників активно підтримати команду.

"Одне — коли стадіон повний людей, які прийшли дивитися гру, а інше — коли повний людей, які прийшли грати в гру".

Бенфіка з 0 очок посідає 35 місце, Баєр із 2 очками — 29.