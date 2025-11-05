Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

У матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів Пафос оформив гучну сенсацію, обігравши Вільярреал з мінімальним рахунком 1:0 на стадіоні Альфамега в Лімасолі.

Єдиний і переможний м’яч у зустрічі забив Деррік Лукассен на 67-й хвилині. Після розіграшу кутового захисник Пафоса виграв позиційну боротьбу в штрафному майданчику та точно пробив у ворота. Згодом він мав шанс оформити дубль, однак удар головою цього разу пройшов вище.

Після цієї перемоги Пафос має п’ять очок у своєму активі після чотирьох турів і зберігає шанси поборотися за вихід до плейоф. Вільярреал же залишається з одним пунктом та знову розчаровує своїх уболівальників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Пафос — Вільярреал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Пафос - Вільярреал 1:0

Гол: Лукассен, 47

Пафос: Міхаїл — Бруно, Лукассен, Луїс, Сема (Пілеас, 72) — Шуньїч, Гольдар, Пепе (Жажа, 78) — Оршич (Сілва, 78), Драгомір, Кіна (Ланга, 87)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона (Педраса, 64) — Пепе, Парехо (Комесанья, 64), Гує, Молейро (Олувасеї, 56) — Перес (Морено, 64), Мікаутадзе (Соломон, 56)

Попередження: Лукассен — Вейга, Гує