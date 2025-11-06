Ліга чемпіонів

Український півзахисник отримав 7,2 бала за гру.

Український півзахисник Георгій Судаков став одним із найкращих гравців Бенфіки у поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Баєра (0:1), повідомляє SofaScore.

Хавбек отримав оцінку 7,2 бала — третій показник у команді. Судаков відзначився чотирма ключовими передачами, трьома точними довгими пасами з п’яти, успішним дриблінгом і кількома важливими діями в обороні. Він віддав 91% точних передач (32/35), завдав один удар з меж штрафного майданчика, який заблокували, один раз невдало пішов у дриблінг, заробив один фол, виграв 50% дуелей (4/8), зробив два відбори, вісім підбирань, двічі був обіграний та десять разів втратив мʼяч.

Інший українець у складі лісабонців, Анатолій Трубін, заробив 6,9 бала. Він здійснив два сейви, виконав 24/27 точних передач, тричі втратив мʼяч, зробив п'ять підбирань мʼяча.



Найкращим гравцем зустрічі став захисник Баєра Лоїк Баде, який допоміг команді зберегти свої ворота недоторканими.

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів Бенфіка залишається без очок, розділяючи останнє місце у групі разом з Аяксом.