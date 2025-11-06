Потужний список.
Віктор Осімген, getty images
06 листопада 2025, 14:04
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця четвертого ігрового дня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За нагороду боротимуться чотири футболісти:
- Філ Фоден (Манчестер Сіті) — гольовий дубль.
- Мікель Меріно (Арсенал Л) — гольовий дубль.
- Віктор Осімген (Галатасарай) — гольовий хет-трик.
- Карлуш Форбс (Брюгге) — гольовий дубль та асист.
Раніше повідомлялося, Судаков увійшов до трійки найкращих гравців Бенфіки в матчі з Баєром.