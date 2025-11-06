Ліга чемпіонів

Важкий матч для "блаугранас".

Захисник каталонської Барселони Ерік Гарсія прокоментував нічийний результат матчу 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з бельгійським Брюгге (3:3). Його слова наводить Marca.

"Вони створили біля наших воріт багато небезпечних моментів – після двох передач опиняються в нашому карному майданчику. Ми знаємо, що потрібно поліпшити.

Команда добре відреагувала, у нас було багато моментів. Прикро, коли зрівнюєш рахунок, а тобі забивають через п'ять хвилин. Нічого не поробиш, потрібно працювати.

Це робота всієї команди. Ми втрачаємо м'яч у небезпечних зонах, це потрібно звести до мінімуму.

Здається, мені зламали ніс. Думаю, після всіх цих втрат часу можна було дати виконати останній кутовий", – сказав Гарсія.