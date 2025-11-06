Ліга чемпіонів

Солідний виступ від бельгійців.

Головний тренер бельгійського Брюгге Нікі Гаєн висловився після нічийного результату з Барселоною (3:3) в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми будували план так, щоб гра могла принести нам очки. Барселона володіє м'ячем 60-70 відсотків ігрового часу.

У контрпресингу і високому пресингу вони намагаються створити проблеми супернику. Ми сподівалися, що саме тут отримаємо вільний простір, і добре ним скористалися. Три голи Барселоні – ми можемо бути задоволені.

Ми майже завжди дотримуємося своєї філософії. Потрібно розставити гравців на потрібні позиції, подивитися, як вони реалізують план на гру. Потім кожен повинен викластися. Вінгери блискуче впоралися, адже їм доводилося більше оборонятися. Вони підтримували крайніх захисників, але все одно вносили свій вклад у атакувальну гру. Приємно це бачити", – сказав Гаєн.

