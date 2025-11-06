Ліга чемпіонів

Потужний мідвік від англійця.

Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим гравцем четвертого ігрового дня Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

25-річний англієць зробив гольовий дубль у матчі з Боруссією Дортмунд (4:1).

На нагороду також претендували нападник Галатасарая Віктор Осімген, який зробив гольовий хет-трик у матчі проти Аякса (3:0), півзахисник Арсеналу Мікель Меріно з гольовим дублем у ворота Славії (3:0) та вінгер Брюгге Карлуш Форбс, який забив два голи та віддав асист у матчі з Барселоною (3:3).