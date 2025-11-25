Ліга чемпіонів

Наставник "синіх" поділився своїми думками перед грою з Барселоною.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Це важливий тиждень. Наразі Барселона, а в неділю Арсенал в англійській Прем'єр-лізі. Це важливі матчі з різних причин, але важливо розглядати кожну гру окремо.

Я завжди вважав Енцо Фернандеса чудовим гравцем. Спочатку йому було важко зрозуміти свою роль, але тепер він відіграє важливу роль для всієї команди на полі.

Челсі — Барселона. Напередодні

Висока лінія оборони Барселони відіграє важливу роль, але нам також потрібно бути пильними, коли ми граємо без м'яча. Вони створюють багато моментів та завжди забивають. Нам потрібно знайти правильний баланс між атакою та обороною.

Марк Кукурелья завжди буде для нас великою перевагою, не тільки проти Барселони та Ямаля. За час моєї роботи в клубі він продемонстрував приголомшливий рівень, не тільки у захисті, а й у нашій спільній грі. Він дуже цінний, і ми їм дуже задоволені, але Барселона має чимало гравців, проти яких нам потрібно гідно протистояти всією командою", — наводить слова Марески прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Челсі – Барселона відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.