Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та каталонська Барселона.

Лондонський Челсі та каталонська Барселона зіграють на Стемфорд Бридж у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Енцо Мареска, після перемоги над Бернлі (2:0), використав із перших хвилин Гюсто та Фофана в захисті, тоді як Джеймс та Кайседо гратимуть у опорній зоні, а Естеван та Гарначо розташуються на флангах атаки.

Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому баскського Атлетіка (4:0), залучив до стартового складу Араухо в обороні, тоді як де Йонг гратиме в центрі поля.

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Естеван, Е. Фернандес, Гарначо — Нету.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Делап, Байно-Гіттенс, Сантос, Жуан Педро, Гато, Джордж, Гую, Буонанотте.



Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Е. Гарсія, Фермін — Ямал, Левандовські, Торрес.

Запасні: Щесни, Кочен, Рафінья, Рашфорд, Крістенсен, Касадо, Мартін, Ольмо, Берналь, А. Фернандес, Бардагжі.



Гра Челсі — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.