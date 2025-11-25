Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють англійський Манчестер Сіті та леверкузенський Баєр.

Англійський Манчестер Сіті та леверкузенський Баєр зіграють на Етіхаді в п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Хосеп Гвардіола, після поразки від Ньюкасла (1:2), залучив до стартового складу Траффорда у рамці воріт, тоді як Хусанов, Стоунз, Аке та Аїт-Нурі гратимуть у обороні, Рейндерс та Льюхс розташуються в центрі поля, а Бобб, Мармуш та Савіо гратимуть в атаці.

Каспер Юльманн, на тлі перемоги над Вольфсбургом (3:1), використав із перших хвилин Квансу та Белосяна в обороні, тоді як Артур гратиме в центрі поля, а Кофане розташується під нападником.

Манчестер Сіті: Траффорд — Хусанов, Стоунз, Аке, Аїт-Нурі — Рейндерс, Ніко Гонсалес, Льюїс — Бобб, Мармуш, Савіо.

Запасні: Беттінеллі, Доннарумма, Діаш, Голанд, Шеркі, Доку, Сілва, Гвардіол, Нунес, О’Райлі, Фоден.



Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Грімальдо — Тілльман, Кофане — Шик.