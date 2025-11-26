Ліга чемпіонів

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї комади у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (3:0).

"Це велика перемога, особливо враховуючи, що суперником була Барселона. Нічого не змінилося з погляду нашої команди та наших можливостей. Навіть коли ми грали 11 на 11, було приємне відчуття від гри.

Барселона почувається комфортно, коли володіє м'ячем, але в решті випадків їм не так зручно. Ми сконцентрувалися цьому та завжди намагалися створювати моменти.

Естеван провів дуже хорошу гру – не тільки завдяки голу, але й тому, як сильно він допоміг нам пресингувати. Ліаму був потрібен такий момент і гол, бо він повернувся після травми. Він – дев'ятий номер, нападник – йому потрібні голи.

Естевану потрібно розслабитися, отримувати задоволення та грати у футбол. Якщо порівнювати Естевана та Ламіна з Мессі та Роналду, то це надто важко для них, особливо з огляду на тиск у їх молодому віці”, — наводить слова Марески прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Барселона.