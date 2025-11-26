Ліга чемпіонів

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку своєї комади у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:3).

"Ми почали дуже добре і мали чудовий шанс забити перший гол, коли Ферран Торрес пробив повз ворота.

Ми знали, що Челсі дійсно сильна команда, і в меншості її нелегко перемогти. Ми перепробували все. Ми непогано оборонялися як єдине ціле, але в результаті припустилися занадто багато помилок. Ось, що я можу сказати зараз: нам потрібно все проаналізувати. Ми маємо покращити ситуацію, перебуваючи під тиском.

Зараз йдеться про вихід до наступного раунду. Це наша ціль. Якщо ми зможемо набрати дев'ять очок, все можливе. Подивимося, що буде далі, але ми дивимося на кожен матч окремо, і наступний матч буде проти Айнтрахта. Я налаштований дуже оптимістично. Залишилося зіграти три ігри та набрати дев'ять очок", — наводить слова Фліка прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Барселона.