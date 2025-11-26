Ліга чемпіонів

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Аяксом.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:0).

"Коли починаєш гру і одразу забиваєш гол, відчуваєш позитивне почуття. Справа не лише у перевазі в рахунку, а й у емоційному плані. Ми добре контролювали гру, і навіть у другому таймі, коли м'яч був у них, ми не пресингували, а вирішили діяти компактно.

Щодо Ліги чемпіонів, то вона дає нам сили. Ми знаємо, що жеребкування було неймовірно складним: дві команди з Прем'єр-ліги — Челсі та Ньюкасл — і Реал, Баєр, Наполі та Ювентус.

У нас три очки за три матчі до кінця, і я думаю, нам потрібно виграти два з них. Я вважаю, що дев'ять очок дадуть нам добрий шанс, тому сьогоднішня перемога була дуже важливою", — наводить слова Моурінью прес-служба УЄФА.

