Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Аяксом.
Жозе Моурінью, Getty Images
26 листопада 2025, 13:16
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:0).
"Коли починаєш гру і одразу забиваєш гол, відчуваєш позитивне почуття. Справа не лише у перевазі в рахунку, а й у емоційному плані. Ми добре контролювали гру, і навіть у другому таймі, коли м'яч був у них, ми не пресингували, а вирішили діяти компактно.
Щодо Ліги чемпіонів, то вона дає нам сили. Ми знаємо, що жеребкування було неймовірно складним: дві команди з Прем'єр-ліги — Челсі та Ньюкасл — і Реал, Баєр, Наполі та Ювентус.
У нас три очки за три матчі до кінця, і я думаю, нам потрібно виграти два з них. Я вважаю, що дев'ять очок дадуть нам добрий шанс, тому сьогоднішня перемога була дуже важливою", — наводить слова Моурінью прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка.