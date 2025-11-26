Ліга чемпіонів

Головний тренер Буде/Глімта вважає шанси на плей-оф Ліги чемпіонів мінімальними.

Головний тренер норвезького Буде/Глімта К’єтіл Кнутсен підсумував результат матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Його команда поступилася "старій синьйорі" з мінімальною різницею 2:3.

"Я вважаю, ми повинні винести уроки з цього матчу. Ми маємо оцінити його чесно і безжально. Ми були недостатньо хорошими у пресингу, нам не вистачало командної гри. На виїзді проти дортмундської Боруссії ми повинні бути менш відкритими, ніж були вдома проти Ювентуса", — цитує слова Кнутсена NRK.

Наставник також відверто оцінив перспективи своєї команди у турнірі: "Шанси на плей-оф? Я думаю, що вони малі".

Після поразки Буде/Глімт має 2 очки і посідає 31-ше місце у турнірній таблиці. Ювентус завдяки перемозі набрав 6 очок і піднявся на 21-шу сходинку.