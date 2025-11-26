Ліга чемпіонів

Головний тренер Баварії Венсан Компані наголошує, що матч з Арсеналом не визначить переможця ЛЧ, але це серйозний виклик.

Венсан Компані поділився своїми очікуваннями від сьогоднішнього виїзного матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Арсенала, назвавши його одним із найскладніших у сезоні.

"Сьогоднішня гра стане одним із найсерйозніших випробувань для Баварії в цьому сезоні? Схоже, що так. Нещодавно ми грали проти переможців Ліги чемпіонів ПСЖ, а зараз є відчуття, що ми граємо проти, ймовірно, найсильнішої команди в Європі, можливо, найдосконалішої з точки зору того, як вони проявляють себе на кожному етапі гри", — зазначив Компані.

Наставник "рекордмайстра" додав, що цей поєдинок стане чудовим викликом.

"Це хороший виклик — ми граємо на виїзді, ми виграли чотири матчі, як і вони. Цей матч не визначить переможця турніру, але було б чудово набрати три очки", — сказав він.

