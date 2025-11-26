Головний тренер Баварії Венсан Компані наголошує, що матч з Арсеналом не визначить переможця ЛЧ, але це серйозний виклик.
Венсан Компані, getty images
26 листопада 2025, 17:55
Венсан Компані поділився своїми очікуваннями від сьогоднішнього виїзного матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Арсенала, назвавши його одним із найскладніших у сезоні.
Арсенал — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
"Сьогоднішня гра стане одним із найсерйозніших випробувань для Баварії в цьому сезоні? Схоже, що так. Нещодавно ми грали проти переможців Ліги чемпіонів ПСЖ, а зараз є відчуття, що ми граємо проти, ймовірно, найсильнішої команди в Європі, можливо, найдосконалішої з точки зору того, як вони проявляють себе на кожному етапі гри", — зазначив Компані.
Наставник "рекордмайстра" додав, що цей поєдинок стане чудовим викликом.
"Це хороший виклик — ми граємо на виїзді, ми виграли чотири матчі, як і вони. Цей матч не визначить переможця турніру, але було б чудово набрати три очки", — сказав він.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Арсенал — Баварія.