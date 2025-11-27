Півзахисник ПСЖ став першим португальцем, який оформив тричі у ворота команди з Англії на груповому етапі турніру.
Вітінья, Getty Images
27 листопада 2025, 10:34
Півзахисник ПСЖ Вітінья відзначився хет-триком у матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, що завершився перемогою парижан з рахунком 5:3.
Завдяки цьому досягненню гравець став дев’ятим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити три м’ячі англійському клубу в одному поєдинку.
До цього подібне вдавалося лише восьми виконавцям:
- Роналду проти Манчестер Юнайтед (2003)
- Тунджай проти Манчестер Юнайтед (2004)
- Ліонелю Мессі проти Арсеналу та Манчестер Сіті
- Сержу Гнабрі проти Тоттенгема (2019)
- Крістоферу Нкунку проти Манчестер Сіті (2021)
- Каріму Бензема проти Челсі (2022)
- Віктора Йокересу проти Манчестер Сіті (2024)
- Кіліану Мбаппе проти Манчестер Сіті (2025)
Вітінья також став першим португальським футболістом, якому підкорилося це досягнення.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Тоттенгем у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.