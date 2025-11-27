Ліга чемпіонів

Форвард Реала після покеру в матчі з Олімпіакосом піднявся на восьму сходинку історичного рейтингу.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе продовжує демонструвати надзвичайно високу результативність у 2025 році. У поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса француз оформив покер, збільшивши свій річний доробок до 59 голів у 60 матчах.

За поточними показниками Мбаппе посідає восьме місце серед найкращих бомбардирів календарного року у XXI столітті. У топ-5 рейтингу залишаються лише футболісти, яким вдалося встановити історичні рекорди результативності.

Перші п’ять позицій рейтингу виглядають так:

- Ліонель Мессі — 91 гол (2012)

- Кріштіану Роналду — 69 голів (2013)

- Роберт Левандовскі — 69 голів (2021)

- Кріштіану Роналду — 63 голи (2012)

- Кріштіану Роналду — 61 гол (2014)

До завершення календарного року Мбаппе має попереду ще шість матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Реал Мадрид у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.