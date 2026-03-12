Вінгер ПСЖ оформив три результативні дії після виходу на заміну в матчі проти Челсі.
Хвіча Кварацхелія, getty images
12 березня 2026, 19:06
Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія повторив унікальне досягнення у Ліга чемпіонів УЄФА, оформивши три результативні дії після виходу на заміну.
У першому матчі 1/8 фіналу проти Челсі (5:2) грузинський вінгер з’явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Дезіре Дуе. За відведений час Кварацхелія забив два м’ячі та віддав результативну передачу.
Таким чином футболіст повторив досягнення колишнього нападника парижан Кіліан Мбаппе. Востаннє гравець ПСЖ оформлював щонайменше три результативні дії після виходу на заміну у 2019 році — тоді Мбаппе відзначився хет-триком і асистом у матчі проти Брюгге (5:0).
Крім того, Кварацхелія демонструє високу результативність у турнірі: у своїх останніх 11 матчах Ліги чемпіонів він записав на свій рахунок 11 результативних дій у складі ПСЖ.
Також один із голів грузинського вінгера у ворота Челсі претендує на звання найкращого голу ігрового дня турніру.