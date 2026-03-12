Ліга чемпіонів

Вінгер ПСЖ оформив три результативні дії після виходу на заміну в матчі проти Челсі.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія повторив унікальне досягнення у Ліга чемпіонів УЄФА, оформивши три результативні дії після виходу на заміну.

У першому матчі 1/8 фіналу проти Челсі (5:2) грузинський вінгер з’явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Дезіре Дуе. За відведений час Кварацхелія забив два м’ячі та віддав результативну передачу.

Таким чином футболіст повторив досягнення колишнього нападника парижан Кіліан Мбаппе. Востаннє гравець ПСЖ оформлював щонайменше три результативні дії після виходу на заміну у 2019 році — тоді Мбаппе відзначився хет-триком і асистом у матчі проти Брюгге (5:0).

Khvicha Kvaratskhelia is the first substitute to be directly involved in 3+ goals in a #UCL game for PSG since Kylian Mbappe vs. Club Brugge in 2019. ⚽️⚽️🅰️ pic.twitter.com/glsOQgWazl — Squawka (@Squawka) March 11, 2026

Крім того, Кварацхелія демонструє високу результативність у турнірі: у своїх останніх 11 матчах Ліги чемпіонів він записав на свій рахунок 11 результативних дій у складі ПСЖ.

Також один із голів грузинського вінгера у ворота Челсі претендує на звання найкращого голу ігрового дня турніру.