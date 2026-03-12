УЄФА визначив найкращих футболістів після перших матчів раунду 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, сформувавши символічну збірну тижня.

Найбільше представництво отримали Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид та Галатасарай – по два гравці від кожного клубу.

До складу символічної команди увійшли:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал Мадрид).

Захисники: Ісмаїл Якобс (Галатасарай), Роберт Андріх (Баєр), Робен Ле Норман (Атлетіко), Йосип Станішич (Баварія).

Півзахисники: Сондре Брунстад Фет (Буде/Глімт), Маріо Леміна (Галатасарай), Федеріко Вальверде (Реал).

Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Майкл Олісе (Баварія), Хуліан Альварес (Атлетіко).

Раніше повідомлялося, що Федеріко Вальверде — гравець тижня в Лізі чемпіонів.