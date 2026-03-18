Тренер Баварії пояснив, що рішення буде ухвалене перед грою з Аталантою.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Бельгійський фахівець зазначив, що рішення щодо позиції воротаря залежатиме від медичного стану гравців:

"Рішення щодо того, хто вийде у стартовому складі у воротах, буде суто медичним. Якщо все піде за планом, у воротах вийде Йонас Урбіг. А якщо ні, ми знайдемо інше рішення", — заявив Компані.

Попри переконливу перевагу після першого матчу (6:1), тренер підкреслив важливість збереження концентрації та серйозного підходу до гри:

"У цій ситуації моя роль полягає в тому, щоб подавати приклад, але ми маємо продемонструвати це й на полі. На матч прийде 75 000 людей, щоб підтримати команду — це важлива основа для мотивації працювати наполегливо та бігати. Я хочу, щоб ми отримували задоволення, але це не привід знижувати темп. Ми не можемо дозволити собі ставитися до гри несерйозно, ми цього не хочемо", — наголосив наставник.

Компані також відзначив силу суперника, згадавши їхній нещодавній матч проти Інтера.

"Важко передбачити, як вони підійдуть до гри. На це питання може відповісти лише тренер суперника. Після нашого матчу у них був дуже важкий поєдинок з Інтером, і вони здобули дуже хороший результат. Вони були міцними та небезпечними і створили Інтеру чимало проблем. Ми будемо готові до всього", — додав він.

Матч Баварія — Аталанта відбудеться 18 березня о 22:00 за київським часом.