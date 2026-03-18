Каталонці вийдуть на гру проти Ньюкасла у незвичний комплектах.

Офіційний акаунт ФК Барселона в Instagram поділився знімком спеціальної ігрової футболки. Каталонці вийдуть на гру проти Ньюкасла у незвичний комплектах. Цей жест приурочений до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, який відзначається щороку 21 березня. Дизайн нової форми каталонців розроблено на честь талановитої художниці з синдромом Дауна Анни Вівес.

Нагадаємо, що ця акція має на меті підвищити обізнаність у суспільстві, підтримати інтеграцію та вшанувати таланти людей із цією генетичною особливістю. Шрифти, створені людьми із синдромом Дауна, стають символом їхньої інклюзії.

Варто підкреслити, київське Динамо стало найпершим футбольним клубом у Європі, який взяв участь у цій акції. Гравці української команди вийшли на матч Української Прем’єр-ліги проти Оболоні (2:1), маючи незвичні, написи на своїх футболках.