Цікава історія від оборонця каталонців.

Каталонська Барселона напередодні розгромила англійський Ньюкасл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Ньюкасл 7:2. Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри одним із питань журналістів до захисника "блаугранас" Жерара Мартіна було походження прізвиська "Жерар Мальдіні", яке дали йому партнери по команді.

"Це було на мій день народження. Моя дівчина придумала ідею подарувати мені футболку Паоло Мальдіні та якось зв'язалась із його сином.

Після цього Паоло Мальдіні розповіли історію про те, що мене називали "Жерар Мальдіні" партнери в академії, і вирішив подарувати мені свою футболку. Тепер я повішу її у себе вдома", — розповів іспанський виконавець.

Каталонська Барселона в чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти мадридського Атлетіко.