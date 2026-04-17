Півзахисник Реала взяв на себе відповідальність за поразку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга відреагував на своє вилучення у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, яке стало одним із ключових моментів поєдинку.

Французький хавбек опублікував звернення до команди та вболівальників, у якому визнав свою провину та подякував за підтримку.

"Я беру на себе відповідальність за свої дії. Хочу вибачитися перед моєю командою та всіма мадридістами. Дякую за вашу підтримку. Хай живе Мадрид, завжди".

Камавінга був вилучений у другому таймі після другої жовтої картки, коли Реал вів у рахунку 3:2, що дозволяло команді перевести протистояння в овертайм. Однак після цього мадридці залишилися в меншості й втратили контроль над грою.

Баварія швидко скористалася чисельною перевагою: Луїс Діас зрівняв рахунок, а вже в компенсований час Майкл Олісе забив вирішальний гол і приніс німецькому клубу перемогу 4:3.

За сумою двох матчів мюнхенці перемогли з рахунком 6:4 і вийшли до півфіналу турніру, де зіграють проти ПСЖ.