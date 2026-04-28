Ліга чемпіонів

Захисник Баварії Дайо Упамекано прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Для нас це дуже великий матч. Ми повністю зосереджені на власній грі. Очевидно, що ми хочемо перемогти.

У ПСЖ чудові гравці і загалом суперсклад, але ми виключно сконцентровані на своїх діях та націлені на перемогу. Це дуже тяжкий суперник.

Усман отримує м'яч скрізь. У нас є схожий гравець – Гаррі. Вони намагаються дестабілізувати опонентів за рахунок постійного руху. Ми постараємося з цим впоратися.

Венсан Компані дає мені дуже багато, особливо цінне його бачення гри як захисника. Він був одним із найкращих свого покоління і є для мене прикладом. Працювати під його керівництвом – це неймовірний досвід. Я відчуваю, що прогресую, і справді щасливий тренуватися у нього", — наводить слова Упамекано прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ – Баварія відбудеться сьогодні, 28 квітня, о 22:00.