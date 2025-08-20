Україна

Донецький клуб готовий заплатити 7 мільйонів євро за Педро Габріела.

Шахтар зробив офіційну трансферну пропозицію Греміо щодо придбання лівого захисника Педро Габріела. Про це повідомляє Soccer News Grêmio з посиланням на журналіста Жереміаса Вернека.

За інформацією джерела, донецький клуб готовий заплатити 7 мільйонів євро за 18-річного бразильця. Хоча гравець добре проявляє себе в команді U-20, де вже забив 3 голи і віддав 2 асисти в 21 матчі, в основі Греміо він провів лише 2 поєдинки. Саме тому клуб із Порту-Алегрі схвально поставився до потенційного трансферу.