Шахтар почав дуель проти Серветта з нічиєї

Команда Арди Турана була невпевненою в першому таймі, але після перерви домінувала на полі.

Шахтар — Серветт, фото ФК Шахтар Донецьк

Шахтар — Серветт 1:1

Голи: Бондар, 72 — Фомба, 8



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Лукас, 77), Марлон Гомес, Судаков — Аліссон, Еліас (Бондаренко, 65), Невертон (Кевін, 46).



Серветт: Малль — Срджанович, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович (Маньїн, 84), Конья, Фомба, Нжо — Варела (Мраз, 77), Антунес (Джеллоу, 46, Моранді, 84).



Попередження: Вінісіус — Нжо