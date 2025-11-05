Грам: Ліга конференцій не менш важлива, ніж чемпіонат

Ліга конференцій

Захисник Шахтаря підкреслив важливість кожного матчу та командні цілі на сезон.

Захисник Шахтаря Алаа Грам взяв участь у прес-конференції у Кракові напередодні матчу 3-го туру Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка.

Гравець наголосив, що кожен матч для команди важливий, і гра завтра – не виняток:



"Повинні зробити все, щоб здобути перемогу, адже нам потрібно підтримувати ритм. Ліга конференцій для нас не менш важлива, ніж чемпіонат України".

Після перемоги над Динамо в останньому турі Алаа відзначив піднесений настрій у команді:



"Ця перемога додала нам упевненості. Матч із Динамо завжди особливий, але зараз ми зосереджені лише на завтрашньому поєдинку".

Говорячи про попередній невдалий матч Ліги конференцій, захисник зазначив:



"У футболі трапляються як невдалі, так і вдалі ігри. Ми винесли уроки, попрацювали над помилками і тепер думаємо лише про перемогу завтра".

Щодо цілей на сезон Алаа додав:



"Для мене велика честь бути у Шахтарі. Я прагну показувати максимум у кожному матчі і зробити все для команди. Якщо буде Божа воля, ми здобудемо багато титулів, а я віддам всі сили клубу".