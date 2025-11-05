Грам: Ліга конференцій не менш важлива, ніж чемпіонат

Захисник Шахтаря підкреслив важливість кожного матчу та командні цілі на сезон.
Алаа Грам, getty images
05 листопада 2025, 22:30
Захисник Шахтаря Алаа Грам взяв участь у прес-конференції у Кракові напередодні матчу 3-го туру Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка.
Гравець наголосив, що кожен матч для команди важливий, і гра завтра – не виняток:
"Повинні зробити все, щоб здобути перемогу, адже нам потрібно підтримувати ритм. Ліга конференцій для нас не менш важлива, ніж чемпіонат України".
Після перемоги над Динамо в останньому турі Алаа відзначив піднесений настрій у команді:
"Ця перемога додала нам упевненості. Матч із Динамо завжди особливий, але зараз ми зосереджені лише на завтрашньому поєдинку".
Говорячи про попередній невдалий матч Ліги конференцій, захисник зазначив:
"У футболі трапляються як невдалі, так і вдалі ігри. Ми винесли уроки, попрацювали над помилками і тепер думаємо лише про перемогу завтра".
Щодо цілей на сезон Алаа додав:
"Для мене велика честь бути у Шахтарі. Я прагну показувати максимум у кожному матчі і зробити все для команди. Якщо буде Божа воля, ми здобудемо багато титулів, а я віддам всі сили клубу".
Нагадаємо, матч Шахтар — Брейдаблік, відбудеться завтра, 6 листопада, о 19:45 за Києвом.