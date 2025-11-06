Команду Олександра Шовковського прорвало в єврокубках й зупинив її лише фінальний свисток.
Динамо Київ — Зрінські, фото УПЛ
06 листопада 2025, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зрінські:
Динамо Київ — Зрінські 6:0
Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 68) — Кабаєв (Торрес, 79), Герреро (Бленуце, 68), Шола (Волошин, 46).
Любич — Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич — Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Іванчич, 58), Філіпович (Сурданович, 58), Шакота (Мікич, 86) — Маїч, Дамашкан (Барі, 58).
Попередження: Джурасек