Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Українська команда перемагає на євроарені — це завжди приємна історія. А от коли українська команда ще й при цьому відвантажує суперникам шість м’ячів без відповіді — це вже історія для "червоної книги". До речі, треба запам’ятати цього нідерландського рефері Марка Нагтегаала, який уже вдруге в сезоні бачить розгром від наших команд із таким рахунком. Він ще й Шахтар проти Ільвеса влітку судив. А повертаючись до виступу київського Динамо, то що тут і додати… прорвало! Нарешті.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 7,5. Яким би великим рахунок не був на користь Динамо, але частина загального завдання команди все одно залишалась незмінною — пропускати було категорично заборонено, бо куди ще до п’ятірки після двох стартових турів? І три сейви Нещерета, нехай і не найбільш складні в його кар’єрі, у цьому випадку стали дуже при нагоді.

Олександр Тимчик — 7,0. Правий захисник Динамо поступово повертається до гри після травми й зрозуміло, що певний час йому таки знадобиться. Це точно не був невдалий матч у виконанні Тимчика, а скоріше невпевнений, оскільки кількох утрат м’яча в його виконанні можна було й уникнути, якби не брак ігрового ритму, але все одно команда не пропустила, а отже й внесок Олександра в цей здобуток присутній.

Денис Попов (8,0) — Аліу Тіаре (7,5) — 7,5. Поступово набуває зіграності ця пара захисників Динамо, хоча й у цьому матчі серйозних викликів гравці не отримали. Дамашкана зрештою перемололи в боротьбі, після чого Попов ще й успішно сходив на подачу кутового до чужого штрафного й забив фірмовий гол. Тіаре подібних нагод не мав, але всі свої дуелі в цьому матчі він усе одно виграв.

Тарас Михавко — 7,5. Напевно, саме так найближчим часом виглядатиме найліпший варіант отримання ігрової практики для Михавка, якого знову залучили до дій на лівому фланзі оборони вже з перших хвилин. І насправді ж цілком органічно виглядає Тарас у цій знайомій для нього позиції, можливо, хіба що в піковій швидкості поступається парі конкурентів, але з передачами в нього, як здається, інший рівень майстерності.

Олександр Піхальонок — 8,0. Центральний півзахисник Динамо своїми передачами з глибини кілька разів розкривав чужий захист, і зрештою таки знайшов свій гольовий пас у епізоді з голом Герреро. Окрім цього, Піхальонок ще й боротьбу суперникам нав’язував, чим зменшував навантаження на захисників позаду.

Микола Михайленко — 7,0. Роль опорника в цьому матчі була радше декоративною, бо насправді хто реально в складі Зріньскі може претендувати на те, щоб боротись на рівних із Михайленком. Спокійний повний матч відіграв Микола й жодним чином не потребував заміни наприкінці.

Віталій Буяльський — 9,0. Людина із світлою головою в усіх сенсах у складі Динамо таки присутня, і зайвий раз розписувати успішні дії Буяльського в цій грі немає жодної потреби. Гол + асист, і на цьому перелік епізодів із залученням Віталія до оформлення цієї перемоги не просто не вичерпується, а навіть і не починається по-справжньому.

Владислав Кабаєв — 8,5. Вінгер Динамо залікував свої пошкодження та надолужив не надто вдалу форму на початку сезону, тож тепер цілком здатен вливати на результат. Черговий матч Кабаєва із залученням до протокольних даних, і цього разу це гол + асист. І ще купа більш дрібних корисних для команди дій.

Едуардо Герреро — 7,0. Залученість нападника киян насправді була не такою вже й помітною в цьому матчі, усього 12 доторків до м’яча, але один із них був результативним, тож гріх жалітись. Хіба що, у тому контексті, що Герреро й на більше, аніж один гол міг претендувати — це також правда.

Шола Огундана — 6,5. Легіонера активно залучали до серії останніх поєдинків уже з перших хвилин, і з’явилось враження, що Шола десь і піднаївся цим футболом на швидкості. У перехідних фазах він ще більш-менш стабільно продовжує розвиток атаки команди, але коли справа доходить до особистих дій у фінальній третині, то тут думка може розвиватись і швидше за роботу ногами.

Назар Волошин — 6,0. Саме Шолу й поміняв українець поперерві, але назвати другий тайм помітним у контексті саме Волошина було б дивно. Як раз Назар і був найменш помітним з атакувальної групи киян у цей час.

Андрій Ярмоленко — 7,0. Легенда знову на полі й знову відзначається забитим м’ячем із позиції форварда. У тонусі.

Владіслав Бленуце — 7,0. А ось і перший забитий м’яч за Динамо від румунського нападника. Причому епізод із подачею кутового на ближню Бленуце відпрацював відмінно й виграв боротьбу фактично в трьох суперників, бо банально швидше за них думав.

Микола Шапаренко — 8,0. Поява на полі на заміну й два асисти після цього — казка для плеймейкера.

Анхель Торрес — колумбієць чимало пропустив, тож не за 10+ хвилинами в грі проти вже прибитого суперника оцінювати його стан.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.